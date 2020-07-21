台南市安平區健康路三段安平水資源回收中心，21日下午2名員工在地下汙水管線作業時聯絡不上，消防局獲報派遣8車15人前往，目前仍在救援中。

救護人員從地面目測，地下管線內約10公尺處有1名員工趴在水面上，已派員下坑救助搶救中。

(中時 )