又有一家補教業者將進入資本市場，學習王(6780)將在7月23日登錄興櫃，券商認購價格60元，今天舉行興櫃前法說會。公司今年銷售略受到疫情影響，6月營收已經快速恢復，董事長郭英標看好2021年重回成長軌道。

學習王產品與三貝德(8489)相似，主要從事於幼兒及K12(國小、國中及高中)教育相關數位產品及服務，目前主要產品包括智能學習書筆系統、好師到雲端學苑、Danny Kids互動式兒少美語及學涯顧問服務四大主軸，數位學習占公司整體營收達到98％。

2019年營收4.74億元，毛利率89.27％，稅後淨利0.3億元，每股盈餘3.25元。今年前5月營收1.48億元，毛利率91.46％，稅後淨利0.03億元，每股盈餘0.26元。

郭英標指出，數位學習替代率（K12數位學習年產值/K12補教市場年產值）逐年提高，2019年替代率14.2％，2020年提高到24％，2025年上看45.2％。2019年K12數位學習年產值292億元，學習王營收4.7億元，市場滲透率僅2％；2020年學習王國、高中生客戶約5000名，而今年全內國、高中生市場滲透率只提高到3％，還有極大的成長空間。

至於今年疫情有無影響，郭英標認為，第1季停課不停學，但銷售必須碰面拜訪，使得銷售略受到影響，但6月營收已經衝上來，單月營收約0.6億元，7月後持續看好，加上下半年Danny Kids的投入及OMO線上線下融合式教育都可見到成果，對未來審慎樂觀，2021年樂觀看待成長。至於108年課綱內容只是內容修正，內容拍攝不是最大支出，最大支出還是平台，但平台費用前期都已經投入，之後只會往豐收的路。

學習王目前在香港、越南、新加坡、馬來西亞、菲律賓、緬甸、印尼等都有搭配的合作夥伴，未來會持續拓展市場並發展相對應的教學產品。大陸市場主要兩岸課綱內容差異很大，因此走美語教育方向，尤其台灣兒童美語相當精緻，未來透過Danny Kids前進大陸。

(時報資訊)