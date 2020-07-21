暑假到了，明星高中有哪些暑假作業？北一女中要求高一新生背〈琵琶行〉、高二要讀15首詞，開學後都要考默寫；台南一中則要求高二學生讀宋詞10首及《聊齋誌異》選讀等。比較特別的是北一女中另要求新生閱讀英文小説和電影《Stone Fox》，並比較小說版和電影版異同，相當多元靈活。

由於疫情108學年第二學期延後開學，今年高中以下暑假都少了半個月，長假期間的學習規畫也更加緊湊。北一女中要求新生背誦白居易〈琵琶行〉全詩（不含序），高二精讀並背誦詞15首，以為高二上詞選課程暖身。背誦的詩詞開學後都要考默寫且算一次測驗分數。

台南一中的高二暑假國文自學計畫，現代詩包括鄭愁予詩選6首，古典文學包括李煜〈虞美人〉等宋詞選10首、蒲松齡《聊齋誌異》選讀〈畫皮〉、〈阿寶〉、〈畫壁〉、〈種梨〉、〈耳中人〉等5篇，另外還有〈韓非子．說難〉及史記關於韓非的文字紀錄。另外北一女中高二暑假書單中古典小說也開了《三國演義》、《聊齋誌異》2本書。

比較特別的是，英文的暑期作業，方面不少高中都是要求讀英語雜誌或是校方指定的教材，北一女中卻要求高一新生閱讀在美國1980年出版、廣受學童歡迎的英文小説《Stone Fox》（石狐），以及之後的電影版，並比較小説和電影的異同或試著改編結局。

建中國文老師周杏芬表示，現在國文科考的範圍非常廣泛，雖然建中本身並沒有在暑假間指定背誦材料，而是教師自己找書單，讓學生增加課外閱讀能力，但她自己並不反對背誦。尤其各校指定的多是唐詩宋詞等名家經典，它們經過時代的淬鍊不但優美且富有文學價值和思考性，學生如果能夠爛熟於胸，有助於奠定基礎能力。

(旺報 )