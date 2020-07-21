女星李燕近日公佈一系列性感私藏照，照片中穿著銀白色貼身洋裝，背部開衩到股溝上緣，放送全裸美背，讓粉絲直呼要噴鼻血，對此她得意表示是減掉8公斤的得意成果，更透露年過30後維持體態真的不容易，一不小心沒顧好就會發福。

李燕在照片中穿著銀白色緊身洋裝，凹凸背部線條和性感側腰一覽無遺，高叉更直接開到到臀部上緣，邪惡視角讓粉絲直呼快看到屁股蛋，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋，直呼尺度太犯規，而她因為休息一段時間未拍戲遭譏腫了一圈，讓她無奈表示：「女人過30歲肉起來有夠快！我不過就是休息了一個月而已」，為了恢復昔日以往好身材，她則是搭配輔助食品和大量喝水，因此在短時間內回覆到47公斤的水準。

此外李燕表示自己是很懶得運動的人，頂多靠均衡飲食來控制，通常會從愛吃的食物挑選熱量偏低的食材，此外再補充蛋白質和大量生菜的韓式烤肉、烤牛排，再搭配代謝輔助食品，才能加強消耗量、減少囤積。

(中時新聞網)