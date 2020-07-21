中市大里國光路，21日近午發生一輛轉彎轎車，衝撞機車，造成機車騎士昏迷，救護人員搶救後，送醫救治。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市大里國光路，21日近午發生一輛轉彎轎車，衝撞機車，造成一人昏迷、一人擦挫傷，並多輛機車受損。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市大里國光路，21日近午發生一輛轉彎轎車，衝撞機車，並波及路旁機車，多輛機車倒地受損。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中市大里國光路，21日近午發生一輛轉彎轎車，衝撞機車，並波及路旁機車，多輛機車倒地受損。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中市大里國光路，21日近午發生一輛轉彎轎車，衝撞機車，機車騎士被撞飛，騰空翻了一圈，滑入路旁車底，。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中市大里國光路，21日近午發生一輛轉彎轎車，衝撞機車，39歲柯姓男騎士，騎乘這輛重機車被撞飛。（黃國峰攝）

中市大里國光路，21日近午發生一輛轉彎轎車，衝撞機車，機車騎士被撞飛，騰空翻了一圈，滑入路旁車底，車主見騎士撞過來，嚇了一跳，慌忙跳開。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中市大里國光路，21日近午發生一輛轉彎轎車，衝撞機車，機車騎士被撞飛，騰空翻了一圈，滑入路旁車底。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

中市大里國光路至聖路口，21日近午11時29分左右，發生一輛白色轎車左轉時，與直行的重機車碰撞，機車男騎士被撞飛，陷入昏迷，一名女騎士被波及全身擦挫傷，路旁停放的五輛機車也被噴飛的重機波及受損，警方指出轉彎車應該禮讓直行車，將依道路交通管理處罰條例第48條第七項處新台幣600至1800元以下罰鍰。

根據路口監視畫面及警方指出，當時21歲賴姓男子駕駛白色轎車，由國光路左轉至聖街時，左前車頭撞上，騎重機車直行的39歲柯姓男騎士，柯男被撞後噴飛到距離約20公尺外的車輛車底，柯男重機車被撞後甩向路旁，途中波及53歲的林姓女騎士，造成林女全身差挫傷，還波及人行道上停放的5輛機車，受損程度不一。

柯男被撞飛轉了一圈後滑入了約20公尺外的一輛正在卸貨的汽車車底，車主見騎士撞過來，嚇了一跳，慌忙跳開，附近住戶紛紛跑過來關心騎士傷勢，並提醒救護人員傷者位置。

救護人員到場發現柯男，意識昏昏沈沈，一直跟他說話，讓他保持清醒，並將二名傷者送往大里仁愛醫院救治，院方指出柯男子到院後意識不清，急診部主治醫師江鴻逸表示，經頭頸部處置、全身X光及電腦斷層、創傷性超音波檢查後，初步診斷為瀰漫性腦出血及左大腿骨折，建議施行手術，家屬則表示欲轉院；另名53歲女性傷者，則全身擦挫傷。

台中市警局霧峰分局交通分隊小隊長王世建表示，經酒測後雙方均未飲酒，該路口為三燈號誌，當時為綠燈，雙方均可直行、左、右轉，肇事主因應為轉彎車未禮讓直行車先行，將依道路交通管理處罰條例第48條第七項開罰，處600至1800元以下罰鍰。

(中時 )