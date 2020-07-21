宏仁集團總裁王文洋與呂安妮之子王銓勵，控告台北美國學校學弟郭世凱盜用他臉書，台北地院今開庭，郭男策略性認罪，希望獲輕判，當庭表示自己感到挫折，只是希望幫王銓勵的爭取自由，免於陷入危險，結果卻捲入官司，「讓我體會到社會的黑暗」。

郭世凱的辯護律師表示，王銓勵指控的罪名中有些不是郭男做的，但因郭男目前在美國念書，不方便回來開庭，希望本案改簡易判決處刑，基於訴訟策略，全部認罪不再爭執，盼法官從輕量刑，予以緩刑機會。

王銓勵今則由律師代為出庭，法官詢問，表示郭男特地從美國回來開庭，年經還輕，盜用王銓勵也不是為了商業或私人利益，罪行沒有那麼惡劣，看在兩人是同學的份上，是否願意和解？

王的律師則說，對方提出10萬元的和解方案，與他們要求的1000萬元差距過大，且郭男不是初犯，最開始無條件原諒，郭男卻一再盜用帳號，且帳號有加好友、更改個資的的使用軌跡，根本不是郭男辯稱等待王連絡他，這不是單純錢的問題，因不想再扯出其他問題，不會再談和解，希望法官從重量刑。

郭男最後說，王銓勵部分指控，是因學校更改網域後才登入不了，與他無關，只要向校方反映就能解決，王卻沒處理，反而把責任推給他提告，讓他無法理解，但也只能無奈承受。這件事讓他感到非常挫折，當初只是想幫王爭取自己的自由，不想讓王身陷危險，結果卻挨告，讓他體到社會的黑暗。

庭末，法官諭知候核辦。

檢方起訴指出，郭男從美國學校畢業後赴美讀書，他與王銓勵非常要好，知道彼此臉書、電子郵件的帳號密碼，2017年9月間郭男連絡不到王，擔心他發生意外，因此登入王的帳號修改密碼，認為王發現後應該會主動與他聯絡。

2019年1月間，郭男又以同樣手法更改王銓勵的臉書信箱、密碼、GMAIL及美國學校的郵件帳號密碼，王發現後決定提告，台北地檢署偵結，認定郭男涉嫌妨害電腦使用，將他起訴。

曾有週刊報導，王銓勵成為王文洋與呂安妮的角力工具，王文洋並指控呂控制兒子行蹤，讓他1年見不到兒子，怒告呂妨害自由，但敗訴。郭男父親並對媒體坦承，王銓勵與郭男上千條的對話紀錄如果拿出來，王文洋告呂安妮的案子就會贏。

(中時 )