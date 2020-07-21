郭彥均主持八大綜合台《WTO姐妹會》，大聊遇上惡鄰居的經驗。郭彥均回憶他與弟弟郭彥甫舊家對面，住了一位高道德標準的老師，有一次弟弟帶女朋友回家，鄰居老師私下去向他們的爸媽打小報告，他笑稱自己逮住機會以牙還牙，「幾年後，那位老師的兒子跟女友剛好在一樓喇舌被我看到，我就去按他家電鈴：『不好意思，可以幫我去一樓看一下嗎？這樣讓我們很困擾』。」主持搭檔莎莎忍不住大虧幼稚。

該集分享市調「十大讓人受不了的生活習慣」，結果，電視或音樂開太大聲也在榜上，來賓嘻小瓜曾遇過這類型鄰居，他的鄰居總在凌晨4點找朋友到家開Party，屬於淺眠體質的他多次被吵醒，只能請房東提醒對方調整音量，殊不知竟遭鄰居報復！某天他剛起床時，為了讓自己清醒，便放音樂跳舞，「結果鄰居跑來敲門，但當下在家裡的我其實是裸體，非常緊張，不知道到底該不該去開門」。大家聽完只對「裸體跳舞」感興趣，連莎莎都好奇追問。

嘻小瓜曝鄰居愛半夜開趴。（八大提供）

美國歐陽姍則分享鄰居愛撿垃圾的奇怪喜好，德國阿福逗趣提到在家中會聽到鄰居「恩愛聲」，有次上班聽到「拍掌聲」，因為太好奇還差點上班遲到。

(中時 )