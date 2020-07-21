2020亞瑟士籃球之星訓練營今天熱情開訓，「籃壇小諸葛」邱大宗教練帶領球員一同感受籃球的魅力。（亞瑟士提供）

「2020亞瑟士籃球之星訓練營」今天在國立臺北商業大學正式開訓，訓練營邁入第4年，台灣亞瑟士本屆力邀「籃壇小諸葛」邱大宗擔任總教練，教導籃球基礎技巧並傳承場上實戰經驗，為期5天的活動，「Coach邱」將傳授學員們完善的籃球知識與體能訓練方式，為台灣基層籃球扎根。

亞瑟士籃球之星訓練營依年齡分級為國小組、國中組，共有4個梯次，正式開放報名後，創下活動歷年來最快報名滿額紀錄，共吸引全台超過200位學童報名參加，一同於暑假期間體驗籃球帶來的魅力。

亞瑟士籃訓營第4屆由邱大宗參與指導，盼灌溉台灣基層籃球幼苗，從個人基本動作到進階的攻防技巧，希望學員體驗紮實的基本動作訓練，從小培養正確的籃球觀念。

邱大宗表示：「希望在訓練過程中，能激發出孩子們對籃球的熱情，同時培養基本功與場上紀律。」讓球員學習正確的運動知識，培養從小隊合作到團隊集合皆須按部就班的觀念，養成全力以赴且負責的好習慣。

為了增進球員在球場上的團隊精神，今年另一課程重點為團隊實戰，首度於周末課程舉辦「亞瑟士之星團體對抗賽」，鼓勵小學員勇於在場上展現前4天學到的技巧，與隊友磨合培養團隊默契，邱大宗認為籃球是團隊運動，五對五對戰是訓練過程中最有趣的課程，孩子們透過團隊訓練培養默契才能持續進步。

除了團隊實戰之外，國小組訓練營每天將規劃不同類型的籃球競賽，於各梯次進行小組計分獎勵，積分最高隊伍將獲得團體錦標最高榮譽，幫助學員了解團隊合作的重要性。而延續前幾屆訓練營的特色，課程最後一天將邀請家長用行動支持孩子，一同參與親子互動籃球遊戲，共同學習並培養親子間默契。

除了舉辦籃球訓練營，亞瑟士也將於暑假期間陸續推出GELBURST系列經典籃球鞋款，豐富學生籃球運動時的裝備，這款新鞋擁有彩繪鞋身版本，後腳跟內置GEL提升緩震效果，以流利外型搭配低筒版鞋身，提升切入時靈活度，符合日常訓練和比賽需求鞋型，為實戰型籃球鞋款，預計8月於ASICS官方網站、指定店點上市。

(中時 )