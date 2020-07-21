樹德科大為了讓有志當歌星的學生具備專業訓練，及正確的工作態度，該校表演藝術系開設「流行音樂專題—李志倫」課程，為學生量身訂做單曲，為演藝圈鋪路。

李志倫是旅英音樂人，在教導課程單曲製作，他以自身工作經驗及人脈，將更多專業資源導入課程，帶領學生從行銷、企畫、詞曲創作、編曲、專業錄音、混音後製、拍攝 MV、數位發行上架、籌辦演出等過程，完成流行音樂製作的各階段。

李志倫藉由微性創業的課程計畫，邀請在業界頗富盛名的專業人士協同授課，進行主題性的講座課程，將細節的音樂製作心得與學生分享。

該課程共錄了兩首歌《誰和誰的故事》、《甜心夢工廠》，由學生主唱。之後會將兩曲上架至Apple Music、Spotify、KKBOX 等各大串流平台，也會在校內發表演唱會等活動。

李志倫對於學生的作品表示，學生的表現超乎預期的好，透過指導學生，他也享受了音樂創作的魅力和成就感。

表演藝術系主任俞秀青說，在校方的支持下，已掌握預算與設備資源，近期將斥資購買電腦與數位編曲儀器，成立專業的錄音室，讓師生可在此練習，體驗歌曲錄音的工作流程，產出更多優質作品。

此舉也是為未來的學生闖蕩演藝圈鋪路，不管是當歌星或藝人，以及加入幕後的製作團隊，都幫助學生更加成熟，更有本事勇闖演藝圈。

(中時 )