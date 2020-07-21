市調機構CIRP（Consumer Intelligence Research Partners）公布最新報告指出，平價iPhone在美國市場第二季熱銷，iPhone 11系列占據了美國iPhone總銷量的3分之2左右。

綜合媒體報導，儘管iPhone 12即將發布，但iPhone 11系列依然在全球熱銷，尤其在美國市場。CIRP報告中指出，第二季iPhone 11和iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Ma佔據了美國iPhone總銷量3分之2；此外，新款的iPhone SE雖然4月底才開始銷售，但佔了該季度銷量19%，顯示平價機型吸引了不少老果粉換機。

CIRP指出，每隔幾年，蘋果就會推出一款低價且功能新穎的新iPhone，以吸引舊用戶換機。新iPhone SE的價格僅399美元，是蘋果有史以來最便宜的智慧手機，儘管有人批評設計老化，但它還是吸引了許多的消費者。

不過，資料也顯示，美國市場第二季智慧手機銷量下降25%，iPhone同期銷量下降23%，市場對於下半年新機iPhone 12系列寄予厚望。先前有傳言指出，蘋果為了提高銷售量，將押寶大陸市場，今年iPhone 12將推出低價的4G版本，定價從549美元起。

(中時新聞網)