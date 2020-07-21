台中市西屯區一處工地內，下午近4時，傳出一輛混凝土車翻覆，警消獲報後，立即搶救受困車中的民眾，目前正進行接觸傷者救援行動。

今天下午近4時，西屯區一處工地發生混凝土車翻覆，有一名民眾受困車內，消防局立即派遣西屯車組前往搶救。

消防計出動西屯分隊，消防車2輛、救護車1輛，人員共7人，由西屯分隊小隊長張良安帶隊前往搶救。

消防人員到工地後，針對翻覆的車輛裡面有民眾受困，目前正找空間嘗試進入，趕快救出傷患。

(中時 )