港股21日開高走高，恒指收報25,635點，漲577點；國企指數收報10,445點，漲150點，主板成交1,617億港元。

個股方面，港交所漲近一成，收報見380港元創新高，為漲幅最大的藍籌股；騰訊尾盤再度拉升，最終漲近8％，收報564港元；阿里健康、微盟漲逾1成。

(工商 )

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