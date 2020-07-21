每到了暑假，家長們就得忙著為孩子安排各式各樣的活動，陪伴孩子的時間、創造出的每一個美好時刻，是人生最寶貴的禮物。今年夏天，TLC旅遊生活頻道為大家準備了由食譜女王唐娜海（Donna Hay）所主持的節目《唐娜海：料理大升級兒童篇》，帶領孩子進入美食魔法世界；每一集，唐娜海和小朋友們一起從活動規劃，到餐飲籌備，唐娜海所設計的美味佳餚、健康零食，看電視可以同時學英文和學做菜。

唐娜海來自澳洲，2007年榮獲「國際美食獎頂尖7大食譜作者獎」，出版的食譜書在全球82個國家、熱賣超過400萬本，雙月刊「唐娜海donna hay 雜誌」的讀者超過70萬人，同時也是全球最受歡迎的美食節目主持人之一，在TLC「料理快易通」、「唐娜海：料理大升級」充分展現她的料理信念：快速、新鮮、簡單（Fast, Fresh ＆ Simple），讓即使沒有下廚經驗的人都能輕鬆上手，讓熱愛食物的人學習最有效率的烹調手法。

８歲時就跳進廚房、拿著攪拌棒玩耍的唐娜海，在TLC全新節目《唐娜海：料理大升級兒童篇》中，透漏最愛跟孩子們一起料理，孩子們直率的反應、親子共廚的趣味、共享美食的樂趣大大豐富了料理的美味記憶。唐娜海也在雪梨開設的同名專賣店除了食譜，販售的商品還包括：廚房收納小物、烹飪用具、甜點禮藍等，成功打造了唐娜海的餐飲王國。

在第一集的節目中，食譜女王－唐娜海將示範四款電影零食：花生巧克力脆片、椰奶冰棒（鳳梨萊姆風味、覆盆莓風味）、莎莎醬玉米脆餅、爆米花（巧克力椰子口味、楓糖奶油口味、肉桂糖口味）等，想知道如何不用煮糖就能獲得「焦糖」、不用冰淇淋機就能做出冰棒？更多簡單又令人驚喜的小秘訣，唐娜海不藏私傳授，請您鎖定TLC旅遊生活頻道7月26日起每周日晚間8點至9點《唐娜海：料理大升級兒童篇》。

(中時 )