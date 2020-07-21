0050元大台灣50今日除息，再次創下「秒填息」紀錄。台股「中央山脈」台積電(2330)盤中大漲逾4%，帶動0050衝高，創下連3年在7月除息當日填息的紀錄。

台積電目前是0050最大成分股，在台積電向400元靠攏之際，0050也向「百元」迫近。觀察0050從2005年至今的填息紀錄，近兩年來填息速度驚人，今天再展現一日填息的高人氣。

自2016年起，0050分為兩次配息，以評價日為準，2016年之第一與第二次配息，除息日各為2016年7月、2017年2月，2019年7月與2020年1月合併之配息，合計為2019年之配息。因此2020年7月之配息，為2020年第一次配息，待與第2次配息之合計後，方為2020年完整配息。

0050若在本周站上百元，將是第一檔以投資台股的「百元」ETF，元大投信發行的ETF又要再創一個新的紀錄！

(時報資訊)