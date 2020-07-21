阿里巴巴集團21日宣佈與星巴克升級合作移動點單服務「啡快」功能，可將「啡快」服務接入至手機淘寶、高德、口碑及支付寶等4個App，進一步加強其對消費者的觸及，讓大陸消費者可以透過「啡快」享受「線上點，到店取」的消費便利。

據阿里方面指出，原本「咖快」服務只為星巴克中國官方app獨享。但透過這些接入「啡快」服務的4個App，消費者可以預先在線上下單購買喜愛的星巴克飲品及食品，然後在大陸多數星巴克線下門店到店取貨。

阿里巴巴集團副總裁徐宏表示，新冠肺炎疫情突顯出數位化的重要性，這也是品牌在大陸能取得成功的重要基石。阿里巴巴致力於透過阿里巴巴商業操作系統來加速品牌的商業數位化轉型。透過這次合作，星巴克在大陸提供的服務得以進一步擴展，能夠滿足消費者持續轉變的喜好習慣，並創造長期價值。

實際上，阿里巴巴與星巴克早在2018年展開戰略合作，另外也可看到阿里巴巴的「餓了麼」也自2018年9月開始，為消費者提供星巴克派送服務「專星送」。

(旺報 )