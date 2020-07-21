繼《綠光 經典數位修復》之後，侯麥的另一經典「侯麥．四季」系列，也將緊接著在台首度上映數位修復版。該系列的第一部作品為1990年公開的《春天的故事》，本片也可說是全系列中最具哲理的一部。故事從康德的哲學名著「純粹理性批判」揭開序幕，一場哲學女老師、少女與父親、父親的年輕小女友，四人對坐談論「什麼是先驗哲學？」的戲更是蔚為經典。

片中有著一頭俏麗短髮，個性沉穩內斂，卻相當重視「掌控權」的高中哲學老師珍妮，由安娜．泰塞德飾演，侯麥曾在自傳中提到，安娜和許多其他女演員，包含在《綠光》中獨挑大樑的瑪莉希維耶一樣，也是自己毛遂自薦，主動寫信給侯麥表達合作意願。而侯麥也深受她的聰慧，以及對哲學的認識吸引，進而展開合作。

然而，個性自由奔放的安娜在一場開車戲中，竟遇到大瓶頸。原來安娜因不敢和侯麥坦言自己是在及格邊緣的狀況下取得汽車駕照，只好自己偷偷準備「駕駛小抄」。然而不熟練的動作卻難逃侯麥的法眼，為了順利拍攝，於是只好安排劇組人員窩在駕駛座下方，貼身指導女主角腳該往哪踩。

儘管有點叛逆的安娜有時讓侯麥感到頭痛，例如在開拍前，不顧侯麥反對，跑去剪了一頭超短髮等等，但也正因為她剛烈不羈的特質，讓這位本該一板一眼的哲學女老師有了更多不一樣的面貌，特別是在與少女父親獨處時，兩人經歷一連串的相互較勁試探，最後竟以女老師一句「我說那麼多次『可以』還不夠？」拒絕進一步，堪稱曖昧經典。

《綠光 經典數位修復》現正熱映中，《春天的故事 經典數位修復》將於8月14日在台上映。台灣片商也搭配此次數位修復上映，邀請影評人膝關節，以及星座專家魔女克洛蒂，將於8月15日在光點華山電影館，舉辦映後講座，邀請影迷朋友一同從星座角度，一窺侯麥鏡頭下的愛情男女。

(中時 )