2020全中運如火如荼在屏東展開，由音樂才女黃小玫創作的主題曲「Keep Going」，搭配時下流行的「驕仔舞」，拍成影片後一炮而紅，不少網友建議就把這首訂為「縣歌」，屏東縣長潘孟安也樂觀其成，強調「還是要尊重大家意見」。

全中運賽前便推出的「屏東Keep Going」音樂ＭＶ，以運動為主題，邀集屏東縣內各校運動選手，共12個單項、35名選手一同入鏡，展現運動技能，同時置入各賽場景點，透過歌曲動感活力及勵志溫暖的歌詞，將屏東選手們運動精神與熱血動能擴散出去。

尤其副歌「keep going keep trying」節奏輕快鮮明，超級洗腦，讓人可以隨歌曲為選手加油。屏縣府特別由衛生局編成「驕仔舞」帶動跳，動作簡單好學，潘孟安笑說，這主題曲不僅適合全中運，也可以當健康操，歡迎全民一起動起來。

「真的是人家講洗腦，我這才感覺到」潘孟安透露，每天視察賽事場地，睡覺前腦筋裡面的旋律還是一直在轉；不少網友敲碗建議，何不順水推舟、把它當成縣歌，潘強調，當然可以，但是總是要尊重多數意見，只要大家不討厭，當然也樂觀其成。

(中時 )