潔瑪雅特頓入住綺拉奈特莉《贖罪》浪漫海濱小屋。（威視電影提供）

催淚溫馨電影《戀夏時光》日前發布預告，不少網友發現背景正是超夯旅遊勝地「七姐妹斷崖」，這個位於英國南方小鎮的世界級景點以7座緊緊相連的白堊懸崖著名，尤其從懸崖處往海的方向看去，一望無際的景色彷彿到了「世界的盡頭」，成為全球旅客趨之若鶩的網紅景點。

對此，導演潔西卡表示，「為了尋找這個故事的場景，劇組走訪英國各處鄉村，我們都很慶幸最後找到這裡。」而每天置身在絕世美景中拍攝，也讓飾演女主角的古古瑪芭塔勞大讚：「可以沈浸在七姐妹斷崖美景當中，感受每一天海與天空的變化，真是令人難以置信。」正因擁有讓人過目難忘的獨特景觀，過往也曾吸引多部好萊塢鉅作《007：黎明生機》《哈利波特：火盃的考驗》等片到此取景，就連天王周杰倫以及歌手周興哲都曾在此拍攝MV。

不僅如此，電影中潔瑪雅特頓所居住的海濱小屋，更是經典電影《贖罪》中，綺拉奈特莉與詹姆斯麥艾維在電影最後現身的浪漫海濱小屋。原來《戀夏時光》的製片蓋希利（Guy Ｈeeley）早在12年前是曾《贖罪》劇組一員， 當他看完劇本發現新片《戀夏時光》整部電影有三分之一的戲份發生在一間海濱小屋時，他立刻聯繫了屋主，而屋主看完劇本後更是一口答應表示：「我已經從故事中看到自己的房子。」這間擁有傳統英格蘭鄉村風格的海濱小屋果真發揮功用，讓電影更具時代感與說服力，不僅讓女主角潔瑪大嘆：「根本不需想像，走進這間小屋彷彿就置身40年代。」《戀夏時光》7月24日在台上映。

(中時 )