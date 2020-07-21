雲林縣虎尾建國一村「前進指揮中心」大防空壕改造工程，移除壕前林木成大廣場，中央設座椅。（許素惠攝）

雲林縣虎尾建國一村「前進指揮中心」大防空壕改造工程，在壕廊前加裝重門。（許素惠攝）

雲林縣府積極改造虎尾建國一村「前進指揮中心」大防空壕為眷村生活、軍備戰事等AR、VR體驗場域，工程在壕前舖滿碎石及地磚，且加裝厚重大門，雲林縣眷村發展協會理事長魯紜湘認為，破壞環境土地，且完全失去軍事神祕氛圍。縣府則強調，基礎的環境整理是必要的，已盡力維持原貌。

建國眷村被文化部列入歷史聚落保存，目前正在進行第二期改造，標的建物就是位於活動中心對面的兩座大防空壕，是過去空軍前進指揮中心，計畫把地方故事與創作能量，藉由影視音載體的展演、交流等活動，豐富居民的文化生活，形塑地方文化特色。

工程除了將壕前樹木移植，空出一大廣場，並舖滿碎石及水泥磚，中央有鐵造座椅，壕廊兩端並加裝厚重的大門，內部行政區另有兩道門。

魯紜湘卻對工程設計大有意見，認為移除林木，舖碎石及水泥磚，不但大大破壞了土地，也讓原有的軍事要地失去該有的掩飾、神祕氛圍，重門阻礙大家自在穿梭體驗，完全喪失眷村味。

魯紜湘說，眷村改造是要保留原味，以引人入勝、耐人尋味的故事吸引人，讓遊客想一來再來，而不是改成像新公園，大家打卡來一次就不會再回頭。

縣府新聞處長廖淑玲表示，工程施作前多次和地方文史團體會議，充分溝通，該防空壕閒置數十年，長草雜木叢生，基本的環境整理是必要的，舖碎石前有先舖不織布，是對土地環境影響最小的工法，未來壕內有數百萬元的AR、VR等設備，加裝門鎖也是安全的必需。

廖淑玲強調，建國眷村荒廢多年，成為環保治安的死角，如果基本的環境未整理出明亮整潔，人們根本不敢靠近，工程是硬體建設的過程，完工後營運會注入軟體活動等，一定可以讓大家領略眷村文化之美，非常感謝文史團體的關心。

(中時 )