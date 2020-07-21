經濟部加工出口區管理處積極推動數位內容產業，21日邀請第51屆金鐘獎六項大獎的知名導演曹瑞原，南下高雄軟體園區，培育影視動畫新世代人才，同時為兔將、冉色斯動畫、以及酷奇思等廠商，現場媒合，延攬具有潛力及即戰力的動畫人才。

加工處副處長劉繼傳21日表示，「HPC功夫-國網3D動畫全國大賽」，即將進入決選階段，加工處為了開拓參賽學生的創作視野與就業機會，21日邀請到以執導時代劇「一把青」，橫掃第51屆金鐘獎六項大獎的知名導演曹瑞原，南下高雄軟體園區，以「金鐘大導」的視野，培育影視動畫新世代人才，透過經驗傳承，鼓勵年輕學子要不畏挑戰、勇敢造夢。

曹瑞原指出，台灣影視產業人才，是台灣最珍貴的資源，有好的環境，人才就有發揮的空間，影視產業也將蓬勃燦爛，回首「一把青」劇中飛機壯觀的飛行畫面，全片中，動畫鏡頭及3D特效畫面，他堅持MIT精神，開啟國內電視劇結合高速算圖科技，挑戰國際水準的跨域創作里程碑。

加工處也在21日辦理「藝起群才」人才媒合會，廣邀全國旗艦企業，包含兔將、冉色斯動畫、睿科影像(Funique VR)、酷愛迪、以及酷奇思等廠商，現場選才。

加工處說，透過事前人才資料審閱及現場交流，幫助企業更了解學生的專長及個人特質，加速尋獲符合工作即戰力的好人才，讓優秀人才有機會圓夢，也為國內優質創新娛樂產業解決人才需求。

加工處表示，加工處鏈結國家高速算圖及台灣數位模型庫資源，採取培訓、拔尖及媒合等三大策略，希望透過競賽，搭建產業與人才的橋樑，扶植產業發展。

(工商 )