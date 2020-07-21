港式甜品變身！全家便利商店宣布，將於7/22推出首款「楊枝甘露酷繽沙」，以香甜的愛文芒果為基底，加入椰奶製成的冰沙，再加上紅西柚果粒及Q彈西米露增添口感，除了創新吃法外，黃白漸層的冰沙加上復刻港式包裝，預料又將掀起一波打卡洗版風潮！

歡慶新品上市，全家表示，7/22～7/24將在全家APP「隨買跨店取」推出優惠活動，全家會員於活動期間內可享2杯100元（單杯售價60元）的快閃優惠，每人限購一組。

全家表示，據網路溫度計顯示，去年熱賣手搖飲料前10名中，楊枝甘露就占2個席次；另外，光今年上半年，市面上即有超過10款楊枝甘露相關商品。瞄準這股風潮，全家也把知名港式甜品化身便利商店的杯裝冰品，推出首款「楊枝甘露酷繽沙」。

全家並指出，為了讓民眾更好吃、好玩又好拍，此次「楊枝甘露酷繽沙」也同步推出無敵霜沙口味，消費者可將「楊枝甘露酷繽沙」搭配店鋪現正熱賣的「青森蘋果霜淇淋」或「小農鮮奶霜淇淋」一起吃，爽口的酷繽沙加上綿密的霜淇淋，是今夏消暑必備的冰品，單杯售價69元。

(工商 )