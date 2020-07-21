法務部特與林口長庚醫院兒少保護中心將分北、南、東、中區共同舉辦四場「檢察機關兒少保護研習會」，21日北區舉辦首場，副總統賴清德親臨，勉勵透過司法早期介入，促進網絡合作效能，強化兒少權益的維護。

賴清德表示，兒童權利公約施行法在2014年11月20日施行，象徵我國兒童人權保障正式與國際接軌，不但使我國兒少相關法規更臻完備，也彰顯政府為全國兒童及少年打造一個更友善的發展環境的決心，使兒童免於遭受任何形式的疏忽、侵害、剝削或虐待，希望檢警衛社政持續加強聯繫，更加強化保障兒少權益。

法務部長蔡清祥致詞時表示，為遏止兒虐犯行，法務部已完成刑法的修法，提高凌虐及妨害兒少身心發展罪的被害人適用年齡至18歲，與聯合國兒童權利公約的意旨契合，並增訂處罰凌虐幼童致死、致重傷的加重結果犯，以充分保障幼童之生命、身體法益。

蔡清祥說，藉由與林口長庚醫院兒少保護中心合辦的四場研習會，分享網絡合作的成功案例，做為標竿學習，並透過專責醫療團隊早期診斷及傷勢研判的經驗分享，協助檢察官指揮警政並結合社政、醫療團隊等為有效率的蒐證及完整的偵查作為，強化網絡成員間的橫向聯繫，儘速釐清事實，為被害兒少發聲，共同為維護兒少權益而努力。

研習會先由法務部檢察司調辦事檢察官蔡沛珊講述檢察機關重大兒虐偵辦流程的運作情形，再由新北地檢署檢察官蔡逸品講述偵辦重大兒虐的具體案例，並由林口長庚紀念醫院長庚兒少保護中心主任葉國偉、台灣兒童急診醫學會理事長吳漢屏擔任與談人，從醫療角度針對重大兒虐案件如何相互合作，進行互動討論。

再由兒童福利聯盟文教基金會執行長白麗芳講述「預防兒虐案件─從強制性親職教育談起」，最後由林口長庚紀念醫院長庚兒少保護中心主持人夏紹軒醫師講述「為兒虐發聲讓證據說話─兒虐事件辨識驗傷採證」等。現場交流熱烈，檢察機關與網絡成員均收獲豐碩，有效達到交流溝通目的，並提升兒少保護及網絡合作的共識。

(中時 )