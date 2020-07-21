民進黨高雄市長補選參選人陳其邁21日下午前往三民區褒忠義民廟參拜。(洪浩軒攝)

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁21日下午前往三民區褒忠義民廟參拜，對於吳益政稱國民黨推太年輕的李眉蓁參選市長是害了她，李陣營反駁現任立委陳柏惟、賴品妤也無從政經驗就當上立委，陳其邁則說年不年輕不重要，而是要看政策內容，也批李眉蓁的政策跟韓風，建議多做自己。

陳其邁表示，政治是一個事業，作為政治人物應該充滿熱情，並不斷超越自己，年不年輕是要看政策內容，但她看李眉蓁在很多政策上都跟韓國瑜相似，從兩岸到反送中都沒有看到李有發表什麼談話來聲援，許多青年政策也都未見，大港開唱的態度也跟韓國瑜一樣，在政策上只看到韓規李隨，並沒有實質內容，建議李眉蓁多做自己。

對於媒體提問李眉蓁拿陳柏惟、賴品妤來舉例，是否覺得用立委比喻市長有些失衡，陳其邁表示，陳柏惟、賴品妤都經歷過許多挫折，也當過國會助理，也曾帶動過社會改革運動及進步價值，他們都跟年輕人站在一起，反觀李眉蓁卻不曾在這些活動上現身，現在時間緊迫，與其拍影片解釋皮蛋瘦肉粥的事情，不如花時間多了解年輕人，解決年輕人關心的議題，這樣也較容易獲得年輕人青睞。

(中時 )