前總統馬英九還沒有領三倍券，理由是「覺得三倍券程序很複雜，有點怕怕！」行政院長蘇貞昌下午出席防疫郵票發行典禮受訪時語帶譏諷，說「他總是有不同的看法」。

許多民眾已領用三倍券，前總統馬英九自爆有心理障礙。蘇揆被問到此一問題時說，上次在口罩最困難時，禁止口罩出口，他也說應該捐給中國， 他總是有不同的看法，政院尊重每一個人有不同的情況。

媒體詢問，台北市議員王世堅認為三倍券好笨、好慢跟那麼多券好擾民。蘇揆則說，目前已有1200萬人來領券，過程也很順利，這是多少人的努力，也看到各地都紛紛加碼、歡迎使用三倍券，並且也看到很多人藉由領到三倍券後舉家出遊或者各方面出來玩，也是真的刺激了商家的營運商機，同時也增進了家人、朋友相處的時間，甚至於改變了平常不出門等等的消費習慣，其實真的是一舉多得。

對於防疫郵票的發行，蘇揆說，郵票就是國家的名片，從郵票可以看出一個國家重視的事情以及他的水準，包括郵票本身的印刷、圖像種種，也可以藉由郵票到世界各地去，看到這個國家在各方面成就，以及讓世人看到這個國家各方面所注意的事項。

(中時 )