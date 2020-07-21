星空系列官方照一出，立即在IG等社群網站掀起一波討論。（翻攝自韓國星巴克IG）

第二波夏季系列是以「叢林」為主題，搭配綠色植栽一同拍攝，彷彿來到熱帶叢林。（翻社自韓國星巴克官網）

韓國星巴克每次推新杯款，都引網友熱議，今年夏天第三波限定系列以銀河作為設計靈感，推出夜晚浪漫銀河系列及白天清新漸層系列，其中為韓國近期流行的「homecafe」打造的銀河玻璃杯，又在社群媒體上引起討論，甚至是代購潮。

第二波的叢林系列也非常受消費者歡迎，尤其是綠大理石玻璃杯，每個玻璃杯上的花紋都是獨一無二的，看起來非常高檔，另外藤編造型手把的水杯、藤編玻璃水瓶也是熱賣款，若搭配綠色植栽一起拍攝，有著濃濃熱帶雨林度假感，不論是南韓或台灣的消費者都非常買單。

(中時 )