韓國星巴克夏季限定星空、叢林系列 高顏值杯具引代購潮 16:512020/07/21 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年韓國星巴克第三波夏季限定系列，以「星空」為主題推出黑夜、白天兩款杯具。（翻攝自韓國星巴克官網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 星空系列官方照一出，立即在IG等社群網站掀起一波討論。（翻攝自韓國星巴克IG） 第二波夏季系列是以「叢林」為主題，搭配綠色植栽一同拍攝，彷彿來到熱帶叢林。（翻社自韓國星巴克官網） 韓國星巴克每次推新杯款，都引網友熱議，今年夏天第三波限定系列以銀河作為設計靈感，推出夜晚浪漫銀河系列及白天清新漸層系列，其中為韓國近期流行的「homecafe」打造的銀河玻璃杯，又在社群媒體上引起討論，甚至是代購潮。 第二波的叢林系列也非常受消費者歡迎，尤其是綠大理石玻璃杯，每個玻璃杯上的花紋都是獨一無二的，看起來非常高檔，另外藤編造型手把的水杯、藤編玻璃水瓶也是熱賣款，若搭配綠色植栽一起拍攝，有著濃濃熱帶雨林度假感，不論是南韓或台灣的消費者都非常買單。 (中時 ) #系列 #玻璃杯 #銀河 #韓國 #代購 也許您會感興趣 生活熱門新聞 客庄旅遊券明早9點開放登記！800元怎麼花Q＆A看這裡 - 生活 台灣飛往泰國班機傳9人發燒 指揮中心回應了 - 生活 藝FUN券中獎號碼曝光 網驚：7數字背後含義神準 - 生活 藝FUN券一家3口全槓龜 他怒買刮刮樂一刮嚇歪：老天是公平的 - 生活 冷氣開26度錯了？網友答案超意外：睡前這溫度最棒 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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