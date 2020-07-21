蘇打綠主唱吳青峰遭恩師林暐哲控告違反著作權法，遭台北地檢署起訴。台北地院今開庭，青峰親自現身，庭後受訪表示，謝謝大家關心，也謝謝法官耐心聽他說明，相信法院會有公正的審判，「其實我到現在還不明白，為什麼我需要站在這裡」。

檢方起訴指出，青峰1998年8月與林暐哲音樂社簽訂「詞曲版權授權合約」，約定至2014年12月31日為止，270多首詞曲創作專屬林所有，授權區域為全世界，若想終止契約，須在合約期滿3個月前書面表示反對，否則自動延長1年，因此雙方自2015年起均為自動續約。

青峰2018年10月26日以存證信函告知林不再續約，但依合約規定，須在2018年9月提出才有效，因此合約早就自動延長1年，青峰2019年4月至9月卻違反授權，擅自演出、重製《太空人》、《歌頌者》、《巴別塔慶典》等12首歌曲，並上節目、活動7次公開演出、5次出版數位專輯。

青峰今當庭表示，2018年9月20日雙方就已合意終止契約，後來寄存證信函時林也未反對，因此認為合約已經終止，沒有侵權犯意；辯護律師則說，檢方起訴法條有違憲之虞，聲請停止審判，將具狀補足理由。

公訴檢察官則聲請傳喚林暐哲，以及當初見證簽約的律師黃秀蘭、田振慶，釐清合約授權的情形。

(中時 )