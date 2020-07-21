時力立委邱顯智 (吳家豪攝)

國民黨立委曾銘宗今日於立院審查《國民法官法》時表示，審議《國民法官法》是為了司法改革，那是因為過去法院判決得不到民眾的公認，產生了很多恐龍法官。而民進黨力推的《參審制》，當中有6名國民法官與3名專業法官。未來國民法官恐淪為專業法官的花瓶，替專業法官背書，導致更多的恐龍法官出現。

曾銘宗指出，現在只有2104個專業法官。而根據司法院提供之資料，符合積極資格的國民法官達1200萬人，但國民法官沒有法律素養，卻恐得替專業法官背書。只要未來判決不符合外界期待，就會產生更多的恐龍法官。希望民進黨不要躁進，讓「參審、陪審並進」，試用一段時間，來看哪一個制度比較符合台灣需要。

邱顯智指出，陪審團制重點在於將原來職業法官的權力得到分立並且制衡，而陪審團跟被告、法官沒有任何利害關係，一致性辦完案件隨即離開，相對職業法官，陪審團較能扮演公正角色。

民眾黨立院黨團總召賴香伶表示，未來《國民法官法》要減少權威效應帶來的後果，所以從準備程序到審理程序、延遲辯論、終局審判等等，要非常注意國民法官在程序中是否受到資訊干擾，導致先行的預判預斷，所以一路都要慎重設計制度和調整配套。

(中時 )