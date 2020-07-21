「自從ET怪人住進爺爺腦袋的控制室，爺爺開始變得奇怪，常常只穿一隻鞋子出門，再從商店拿走水壺，套在另一隻光腳丫上。」台灣每80人就有1人患有失智症，但在原鄉卻欠缺貼近當地文化的教材。有鑑於此，屏東基督教醫院與地磨兒民族實驗小學合作，推出全台首個排灣族繪本，以中文與排灣族語2種語言，訴說失智者的故事。

屏東基督教醫院院長余廣亮表示，屏東失智症的盛行率高達接近14％，是都會區的2倍，其中9成個案住在社區中，因著大眾的不理解，出現污名化、歧視、社交孤立、公民權受剝奪等問題。

畢嘉士基金會執行長周文珍表示，失智症的宣導需具備當地生活文化的脈絡，地磨兒民族實驗小學有一名學生的家長是日照中心工作人員，為提升大眾對失智症的認識，約在2年前開始規劃繪本製作，近期完成了《超人奶奶》、《記憶藏寶盒》2本作品。

《超人奶奶》講述的是老爺爺被ET怪人入侵後，生活方式變得奇怪的故事。老爺爺常常忘記穿好鞋子，誤把水果套當成手套，採買後也會忘記付錢。超人奶奶一家人一開始想把ET怪人趕走，但ET怪人怎麽也趕不走，最終學會接納怪人的存在，接納爺爺的不一樣，學會了與失智症共存。

《記憶藏寶盒》則講述了部落長者的故事，藏寶盒中放了珍貴的寶物，在他講述寶物的故事時，總是把寶物弄丟，隔天也會忘記自己前一天說了什麼，也忘了自己擁有過什麼寶物。雖然他忘記了，但小熊鷹卻幫長者把沒說完的故事一一記住，慢慢說給他聽。

小朋友創作的故事，就像寫給長輩的情書，告訴他們「記憶或許會消失，但愛會留下。」屏東基督教醫院今呼籲大眾重視失智症議題，也請大眾捐出手中領錢，響應「7-11把愛找回來」活動，守護失智症及弱勢長輩。

(中時 )