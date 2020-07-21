電源供應器廠—全漢(3015)朝工業、醫療、雲端伺服器及5G相關電源產品佈局，成果開始顯現，第1季雖因新冠肺炎疫情導致虧損，但毛利率已站上10%，隨著生產出貨恢復正常，全漢第2季營運擺脫第1季谷底，可望順利轉虧為盈，從目前訂單來看，全漢表示，第3季可望維持第2季水準，下半年可望比上半年好。

全漢下午舉行法說會，過去全漢電源產品主要應用於PC、TV以及挖礦等，前兩年挖礦及PC市況不佳，營運陷入谷底，公司在幾年前開始將重心轉向工業、醫療、雲端伺服器與5G相關、電池充電器等產品，在工業、通訊網路及醫療相關產品比重攀升下，全漢毛利率及獲利自去年第3季開始回穩，今年第1季雖然受新冠肺炎疫情影響，單季稅後虧損1921萬元，仍優於去年同期虧損3504萬元，單季毛利率也站上10%，達10.96%，年增2.76個百分點。

就各產品比重來看，目前PC約佔全漢營收33%，IPC約佔全漢營收30%，Adaptor約佔21%，其他約佔16%。

大陸地區疫情受控後，生產逐漸恢復正常，全漢第2季合併營收回升至37.5億元，季增40.23%，由於營收攀高，全漢初估，第2季可望轉虧為盈，累計上半年合併營收為63.89億元，年減2.76%。

電池充電器需求持續攀升，全漢自2019年跨入電池充電器產業，以應用區分為移動式(mobility)、車載式(on-board)與工業用(industry)三大類的充電器，其中移動式充電器著在重輕薄短小設計，提供輸出有42V/6A~8A規格的無風扇式設計產品，解決客戶噪音與聚塵問題，適用於電動腳踏車和電動機車等應用；車載充電器的選擇瓦數從500W到1.8KW不等，針對終端設備進行特殊規格客制化，適用於大型除塵機、電動交通載具或電動船等應用；至於工業用充電器的瓦數設計在2KW以上，適用於純電動/混合動力等新能源工具，例如電動越野車；或是需經常性高水平振動、衝擊、溫度變化（包括冷藏）的可移動式的倉儲機械設備，希望相關產品能進一步推升公司未來業績。

(時報資訊)