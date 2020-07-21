台灣高等法院由法官紀凱峰代表與台北市議員邱威傑、網紅「呱吉」合作，21日晚上8點在網路直播「出口成髒付代價！真實法庭模擬」，針對公然侮辱罪及誹謗罪，說明法院案件審理的程序、解說法律規範內容。

直播主與紀凱峰法官將一同引領網路閱聽大眾從網路世界認識法院，針對網民經常發生且高度關切之熱門議題言論自由的界線進行分析，告訴民眾要如何保障自身權益，以及法院提供的訴訟輔導服務與便利措施。

(中時 )