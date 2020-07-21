英國在台辦事處轉引牛津大學詹納研究所 (Jenner Institute) 成果指出，「牛津冠狀病毒疫苗」產生強烈免疫反應，沒有早期安全隱憂，相關成果已經發表在科學雜誌「柳葉刀The Lancet」

牛津大學發表的第一期/第二期（Phase I / II）實驗結果顯示，沒有早期的安全隱憂，並且在免疫系統的兩個部分均誘發了顯著的免疫反應。

牛津大學指出，在接種兩劑疫苗的10名參與者中，看到了最強的免疫反應，這表明這可能是接種疫苗的良好策略。

英國I / II期試驗於今年4月開始，測試牛津冠狀病毒疫苗ChAdOx1 nCoV-19。該團隊於2020年1月開始致力於開發針對冠狀病毒這一全球性威脅的疫苗，並且在與冠狀病毒的競爭中以前所未有的緊迫性開展所有工作。

在I / II期試驗期間，隨機對照試驗已對1,000多名年齡在18至55歲之間的健康成人志願者進行了試驗評估。這些志願者的一部分（10人）接種了兩劑疫苗。在2020年4月23日至2020年5月21日之間，有1,077名志願者接種了ChAdOx1 nCoV-19疫苗或安慰劑MenACWY疫苗。目前試驗結果顯示沒有與ChAdOx1 nCoV-19相關的嚴重不良健康事件。

牛津大學正在與總部位於英國的全球生物製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）進一步合作，在全球範圍內進行牛津疫苗臨床開發和生產的計劃，以大規模生產疫苗，並進而分發Covid-19疫苗。英國政府已挹注8400萬英鎊的資金推動此計畫，以幫助加速疫苗的研發。

(工商 )