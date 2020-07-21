新冠疫情期間跨境往來困難，我國與友好國家例行召開的雙邊經貿合作對話，儘量改為線上會議，今（21）日舉行的「第14屆台秘魯經濟聯席會議」，雙方主辦單位中華民國國際經濟合作協會、秘魯利馬商會（Chamber of Commerce in Lima），分別各自邀請重量級貴賓上線與談，以及此次會議主軸：台灣防疫經驗及防疫產業商機，產業專家的詳盡簡報獲得秘魯方面的肯定，期待能透過我與秘方共同合作增加雙邊經貿合作關係。

國經協會表示，台灣此波防疫經驗全球聞名，衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青首先在會中分享台灣作法，秘魯方由利馬商會外貿經理Monica Chavez分享秘魯疫情及商機，睿能科技、中國化學製藥等業者均在上說明醫療產業及交通工具於防疫鏈的角色，雙方對話將有助於兩國產業的聯結，有利我國業者深入了解秘魯當地商情、開拓中南美洲市場。

近年來秘魯為拉丁美洲地區政經環境相對穩定的經濟體，政府致力改善基礎建設、對外貿易採開放政策，並積極加入各區域經濟整合組織。2020年(1-5)月我國與秘魯雙邊貿易總額1.7億美元，我國進口額1.02億美元(2020年1-5月)，我國出口額0.67億美元(2019年1-5月)。秘魯為我國在拉丁美地區第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、巴西及智利。

國經協會長年來致力於促進台灣及各國之經貿交流，已與全球98個國家之151個工商團體建立友好合作關係，每年在國內外舉辦30場以上之民間雙邊經濟合作會議。該會表示，此次與利馬商會線上會議乃經於疫情肆虐全球，兩會共享經驗，並共抗病毒、加強雙邊經貿合作。

(工商 )