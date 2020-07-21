總統蔡英文、科技部長吳政忠等官員，今日出席「新海研一號」命名交船典禮，蔡英文表示，未來「新海研一號」將開闢「高雄－關島－帛琉」航線，針對西太平洋的颱風生成區、馬里亞納海溝、北赤道洋流等區域展開研究，向國際社會貢獻環境、災害應對等研究成果。

蔡英文指出，台灣四面環海，台灣各族群在文化、歷史、經濟及日常生活上，也都和海洋有很深的關係。但就像海洋文學作家廖鴻基曾說過：「曾經有很長一段時間，台灣缺乏海洋教育，我們集體背對著海，而失去接觸海洋的機會」。幸好，過去30多年來，透過海研船隊累積的研究成果，台灣社會重新開始認識海洋。即將接棒的新船隊則會在既有的基礎上，持續擴大海洋研究的視野。

她表示，這次把新的船隊命名為「新海研」。「新」代表台灣人勇於創新的精神，也代表即將開啟探索海洋、研究海洋的新篇章；「海」代表台灣人對海洋的熱愛，隨著海洋研究的進行，對海洋的認識也會更全面；「研」則是代表台灣人的研究實力。這次的新海研船隊，從學界開出需求、進行規畫，到台灣國際造船股份有限公司負責設計和建造，都是台灣造船史的里程碑，也展現出產業界和學術界合作「國船國造」的實力。

去年，新海研二號、三號已經先後交船。今天，輪到噸位最大、續航力最充足的「新海研一號」交船，海研船隻的世代交替，正式宣告完成。未來，在科技部和學界合作的「航向藍海計畫」（Sailing to the Blue Sea）支持下，「新海研一號」將開闢「高雄－關島－帛琉」航線，針對西太平洋的颱風生成區、馬里亞納海溝、北赤道洋流等區域展開研究。

台灣的海洋研究不只有助於我們了解環境、應對災害，還可以貢獻給國際社會，促進區域的永續發展。她謝謝參與船隊建造的夥伴，包括台船公司員工、海洋學界專家學者以及政府相關部會同仁，因為他們的付出，台灣的海洋科學研究能有更進一步的發展。

蔡英文也指出，很高興看到行政院除了支持海洋研究，更提出了全方位的「向海致敬」政策，既要確保海洋的永續發展，也鼓勵人民親近海洋。她期待，面向海洋、走向世界的台灣社會，將會擁有更大的自信，以及更多的可能性。

(工商 )