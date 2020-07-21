苗栗縣以「客家就係生活，生活就係客家」為目標，打造客語沉浸式環境，苗栗縣政府各局處全力將客家融入業務推動，全縣獲頒總獎金1300萬元，期許民間也將客語融入工作及生活中。

客委會表揚推動客語為通行語成效評核績優單位、教學績優學校及人員，其中苗栗縣政府獲甲組優等，獲獎勵金500萬元，乙組優等有苗栗市、公館鄉，三義鄉、大湖鄉及西湖鄉公所，各獲得獎勵金100萬元；佳等有頭份市、三灣鄉、頭屋鄉、造橋鄉、獅潭鄉及銅鑼鄉公所，各獲獎勵金50萬元，再創佳績。

苗栗縣長徐耀昌出席頒獎典禮，感謝客委會的肯定，苗栗縣成為全國獲獎數及獎金最多的縣市，「苗栗打頭名，盡慶」。徐耀昌表示，苗栗縣客家人口約佔65％，18鄉鎮市都是客家文化重點發展區，落實客家基本法、推動客家事務責無旁貸，雖縣府無專責的客家事務局，但各局處都全力將客家融入業務推動，去年並邀集18鄉鎮市長宣示推動客語決心，縣內11個鄉鎮市公所的努力也獲得肯定。

縣府成立客家輔導團，定期召開管考會議，並在舉辦活動適當使用客語、邀請客家藝文團隊表演、總機及電梯提供客語語音服務、推辦客語友善店家認證、鼓勵報考客語認證、推動沉浸式教學及客語家庭等，同時鼓勵民間也將客語融入工作及生活中。苗栗縣議會在去年5月定期會時也率全國之先提供客語同步口譯，成為全國第一個說客語的議會。

縣府以「客家就係生活，生活就係客家」為推動客語目標，今年一一拜會未獲獎的7個鄉鎮長，期許攜手努力，共創靚靚的客家苗栗，「講客也會通」。

(中時 )