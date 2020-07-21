美國國務卿蓬佩奧本月13日發表聲明，認同2016年菲律賓南海仲裁判斷，指太平島是「礁」不是「島」，具有法律拘束力。前總統馬英九今天指出，蓬佩奧的說法不利我國在南海的主張，但外交部的回應竟是委婉「歡迎」，而蔡英文總統至今沒有回應；他酸蔡總統有「心魔」、「不是美國人講的每一個字都是對的」，呼籲應表達立場，說明太平島「是島不是礁」，並仿效他當年親自登島，向國際宣示「護漁權、保地位」。

馬英九16日就指出，蓬佩奧的說法是歷年來美國對南海爭議最明確強烈的表態，但我外交部竟語帶曖昧表示「歡迎」，這種唾面自乾自我閹割的態度，置國家領土與太平島上的戍守人員於何地？中華民國政府面對領土爭議應有的嚴正立場何在？外交部應儘速澄清。不過外交部對馬的喊話，僅說不評論。

馬英九今天下午赴台北大學參加中華民國國際法學會舉辦「南海爭端與我國之因應」國際法圓桌論壇，在引言時指出，2016年的「南海仲裁」並未徵詢我國意見與立場，且仲裁法庭不是聯合國機構，而是菲律賓促成。

他說，其實2015年他就對仲裁案焦急不已，曾想登島，卻因美方阻止，後來才在2016年1月帶專家學者成行。仲裁公布時，他已卸任總統，當時已上任的蔡總統也認為南海仲裁是極端的見解，表示「絕不接受」；但這次蓬佩奧表達美國對南海仲裁的態度時，蔡總統竟然沒有說話，而外交部竟然委婉地說「歡迎」，外交部是混淆視聽、有損國格，「我聽了嚇一大跳，你接受太平島是岩礁而不是島嶼嗎？」

馬英九指出，蔡總統應站出來告訴大家「太平島是島不是礁，是中華民國的領土，不能隨便侵犯」，且應該親登太平島，向國際宣示是中華民國最南方的國土，不但要護漁權，也要保住「太平島是島」的地位。他相信蔡總統要前往太平島會受美方干擾，「就像我當年一樣，試了三次才成功，但身為中華民國總統要到中華民國領土視察，是天經地義的事」。

馬英九還酸蔡英文可能有「心魔」，所以不發放他任內所發過「消費券」，但登太平島這件事，陳水扁總統任內也登島過，應該不用擔心。

他指出，反對南海仲裁不是討好中共、或相互唱和，而是維護中華民國的「祖產」，因為中共許多對南海的主張，都是繼承中華民國對南海的主張而來，例如中共的「9段線」就是修改中華民國的「11段線」而來。

馬英九強調，美國是我們重要的盟友，這無庸置疑，「但不是美國人說的每一個字都是對的」，錯的地方還是要指出來；蔡總統口口聲聲說維護主權，這時候應展現「辣台妹」的功力，強調我們不支持仲裁結果。

馬英九也說，期望外交部長吳釗燮不要整天在推特嗆中共，應該出來護主權時，就應該站出來，強調太平島是我們在南海的唯一據點。

(中時 )