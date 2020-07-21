新冠肺炎肆虐，不少明星高中暑期書單也如斯響應，北一女中給新生的暑假書單裡有《瘟疫與人：傳染病對人類歷史的衝擊》，台中一中則有《槍砲、病菌與鋼鐵》等。值得一提的是，不少學校開出的暑假書單部分作者高度雷同，對此高中老師猜測，很可能是大考中心特別愛出這些作者的文章。

今年暑假較短，不少高中仍為學生開出暑假書單。北一女中為高一新生開的自然科普書單中有《瘟疫與人：傳染病對人類歷史的衝擊》、《森林祕境：生物學家的自然觀察年誌》；竹科實中也推薦《禽流感大戰疫》等書。台中一中生物類書單開得最多，共有《槍砲、病菌與鋼鐵》、《免疫兵團（修訂版）》等洋洋灑灑16本。

有趣的是，部分作家特別受到各校青睞，如徐國能被選入的就有《寫在課本留白處》、《第九味》、《煮字為藥》等；凌性傑被選入的有《另一種日常：生活美學讀本》、《人情的流轉：國民小說讀本》等；吳明益有《天橋上的魔術師》、《單車失竊記》。也有2所以上的高中同時選了林立青《做工的人》、衣若芬《陪你去看蘇東坡》，以及諾貝爾文學獎得主辛波絲卡的《辛波絲卡》。一位高中老師表示，這很可能是大考中心這幾年的出題趨勢，特別愛出這些作者的文章，所以教師們乾脆把這些書列入暑假書單。

暑假最希望學生能夠精進哪些能力？中山高中國文老師李明慈斬釘截鐵表示：「閱讀！」她說，像是中山女高會為高一、高二學生開暑假書單，學生除了可以參加中學生全國閱讀比賽，且不管是文組或是理組的學生，也可以趁這個機會讀一些切合未來升學領域的書，而這也只有高一高二學生有空去做。否則高三學測後參加甄試，不管是讀生物、化工或是醫療等，總不能對教授問的問題一問三不知。

(中時 )