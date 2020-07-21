邊境管理蘇揆盼民眾體諒(蘇揆臉書擷圖)

政府堅持邊境嚴管，對於衛福部長陳時中認為開放要等世界疫情趨緩或者是疫苗問世。蘇揆下午說，指揮中心的嚴謹是必要的，未來哪些地方可以開放、不能開放，要開放多少？是低風險、中風險、高風險，還是要由疫情指揮中心專業判斷，也希望大家體諒。

蘇揆下午出席防疫郵票發行典禮，媒體詢問邊境管理問題。蘇揆表示，台灣防疫因為國人水準高、政府努力、大家支持，所以確實是做得很成功，已經被相關評論的公司都講，台灣在全球75個國家經濟體裡面是第一名。

蘇揆指出，當全世界有很多國家為防疫還在困擾，甚至於受到很大的衝擊損害，並且還一再增加相關確診人數及死亡人數的此時此刻，台灣卻是在煩惱有太多人出來玩，以至於有些比較壅塞，有些商家也在煩惱席位不夠等等，確實台灣是有不同的狀況，所以我們鼓勵國人同胞，當世界還有許多國家鎖國不能去的時候，讓原本1,700萬習慣出國旅遊的人口，能夠推動國內旅遊。

蘇揆並指，交通部長林佳龍也非常認真推動各種呼籲國內旅遊的政策與投入相關的資源，大家也看到，一時國人同胞都出來進行消費。國內鬆綁，但是國際邊防還是要風險嚴格管理，不能輕率，要看各國的疫情狀況，如果各國還有疫情嚴重，我們如果開放，那會衝擊到台灣本身，也會妨害國人的健康。

蘇揆也說，指揮中心的嚴謹是必要的，未來哪些地方可以開放、不能開放，要開放多少？是低風險、中風險、高風險，還是要由疫情指揮中心專業判斷，也希望大家體諒。

(中時 )