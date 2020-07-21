安瑪莉新單曲〈To Be Young〉已全面數位發行。（華納音樂提供）

「英倫冠軍歌姬」安瑪莉（Anne-Marie）聯手蜜桃貓朵佳（Doja Cat）夢幻合作！安瑪莉在二月初發行單曲〈Birthday〉，在全球創下1億2千萬串流量的好成績；她也趁勢追擊，在17日再度推出全新單曲〈To Be Young〉並邀來同樣人氣超高的蜜桃貓朵佳合作，打造獻給年輕人及青春的頌歌！

安瑪莉的〈To Be Young〉主旨圍繞在「我們雖然過得一團糟，但或許這就是活得年輕的感覺」，鼓勵次世代勇敢面對挫折與失敗，享受青春的價值。而安瑪莉在家中拍攝的音樂錄影帶，也意外符合這次單曲的感覺，MV中有許多安瑪莉搞笑可愛的一面，也有懶洋洋躺在床上、沙發上的畫面，與每個人在家的樣子並無不同，但是即便過得普通、甚至更糟，只要換個積極的想法，也能像安瑪莉一樣樂觀看待困境。

一向正能量滿滿的安瑪莉，對於〈To Be Young〉的理念，在個人社群寫下：「他們總告訴我要為生活做規劃，但我所想的只有今晚該做些什麼。」還另外PO出一則超勵志影片，影片中，穿著比基尼安瑪莉先是坐得筆挺、擺出完美的模特兒POSE，下一秒放鬆就在肚子上搞笑擠出「游泳圈」，超級做自己；她也在字幕上寫道：「為你自己而驕傲，不要因為別人眼中的你而感到羞愧。」貫徹她一向「自愛」的理念。安瑪莉聯手蜜桃貓朵佳的最新單曲〈To Be Young〉已全面數位發行。

(中時 )