市議員王威元服務團隊前往會勘要求改善（戴上容攝）

三重碧華國中旁三重區自強路與五華街口，汽機車開上人行道才能順利過彎，讓停等紅燈的學生、行人恐遭輾引發民怨，在地里長表示，險象環生的狀況已持續4年；新北市議員王威元前往會勘指出，該路口一年共計84人受傷；交通局承諾將於8月中旬完成改善。

在地五福里長李福山表示，該地緊鄰學區、車流量大，原先路口有擺放大石頭減緩公車轉彎時的速度，在市府推動無障礙工程移走石頭後，公車、汽車過彎時不再減速，因規畫不周車輛還開上人行道，令學生、居民陷於危險持續4年多，畫面險象環生。

市議員王威元指出，碧華國中學生超過1600人，每當上下課時間，校園四周擠滿接送家長，卻因規畫不良成為車禍熱點，據官方統計，自強、五華路口去年至今已發生78次車禍，共計84人受傷，4年多來學生忍受汽機車呼嘯而過的威脅令人心疼，應盡速改善通學環境，還給學子安全道路。

交通局綜合規劃科長陳建成表示，三重區公所將退縮人行道，並將扇形斜坡調整成兩側開口，另將人行道以路緣石墊高以防車子過彎壓到人行道，交通局則規畫將行人穿越道（斑馬線）往路兩側移動3米距離，拉開行人與車子距離，改善工程預計8月中旬完工。

(中時 )