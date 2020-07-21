據南韓媒體報導，南韓軍方首次自主研發的通信衛星「Anasisi-II」於21日上午在美國成功發射，使南韓成為全世界第十個擁有專用軍事衛星的國家。南韓軍方人士表示，韓方可望藉此打造收回戰時作戰指揮權所需的核心戰力，提升韓軍獨自遂行作戰的能力。

南韓時間21日上午6點30分，「Anasis-II」在美國太空探索科技公司（SpaceX）的「獵鷹9號」運載火箭搭載下，於佛州卡納維爾角空軍基地發射升空，約32分鐘後在630公里上空與火箭分離，再過約1小時後並與法國衛星控制中心進行首次通信。預計「Anasis-II」8天後進入赤道上空3.6萬公里的靜止軌道，若性能和操作性等均無異常，將於10月左右移交韓軍，明年起正式服役，令南韓擁有資訊處理速度、抗電磁干擾能力、通信功能更上一層樓的軍隊專用衛星。

此前，南韓軍隊使用軍民兩用衛星「木槿花5號」運行軍用通信系統，但「木槿花5號」並非軍用通信衛星，容易受到電磁波干擾的攻擊。ANASIS-II的服役將彌補軍用通信系統的這一缺點。

南韓從2014年開始研發軍事衛星，經過7年的努力終現成果。2014年9月，南韓軍方與美國國防軍火商洛克希德馬丁公司簽署「折衷交易」（出售國向購買國轉讓技術）協議，洛馬向韓軍出售40架F-35A匿蹤戰機，同時則提供一枚軍用通信衛星，後來「ANASIS-II」就轉包由法國空中巴士公司製造。

(中時 )