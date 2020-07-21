證交所21日表示，街口布蘭特S&P正2（00715L）將於7月22日新增額度開放申購，因該檔ETF依監視業務督導會報決議列處置股票，7月21日起至8月3日，連續10個營業日列為應預收款券，因而，自7月22日新增申購部位，應於集中保管事業完成登載及預收後，才可賣出。

依金管會109年7月9日金管證期字第1090348825號函及中央銀行109年7月14日台央外伍字第1090024690號函，街口布蘭特S&P正2將於7月22日新增額度開放申購。

證交所強調，由於街口S&P布蘭特正2業依證交所監視業務督導會報決議，7月21日起至8月3日連續10個營業日，列為應預收款券之處置有價證券，投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位時，證券商應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部的買進價金或賣出證券。

因而，證交所已於7月20日通函提醒各證券商，除「證券經紀商受託買賣預收款券作業應行注意事項」豁免之專戶外，證券商無論「自行」或「受託」辦理該受益憑證申購作業，應於集中保管事業（T+2日）完成登載及預收後，始得賣出。

(工商 )