今年全球市場急遽變化，上半年受新冠疫情影響，投資市場震盪加劇，下半年又遇美國總統大選等不確定性干擾，可說是2009年全球股市反彈以來，投資理財最具挑戰的一年，投資人遭遇最大的理財困擾，投信業者新推出「動態定投術」，利用3檔基金組合搭配、定期定額動態投資方式，提供一次解決理財問題的選擇。

統計美國標準普爾S&P500指數今年以來走勢持平，但震盪波動加劇，且不論美國納斯達克、台股指數，也出現上下漲跌幅20～30％，差距達千點以上。鑑於投資人總會遇到市場行情變化大，或扣款時間長，不知何時獲利了結，甚至不懂做資產配置的問題，富蘭克林華美投信7月正式推出定期定額新思維，期望以動態方式做定期定額投資組合的推薦，藉此能協助投資人一次解決相關困擾。

富蘭克林華美投信認為，不論是2018年3月起展開的中美貿易戰，或2018年的聯準會（Fed）連續升息，都造成不同區域及類股漲跌不一的情況，今年肺炎疫情衝擊市場也是如此，在大幅修正後各類股反彈力道不一，若能順應市場行情變化，調整投資組合就能輕鬆掌握下一波投資主流。

富蘭克林華美投信指出，「動態定投術」具有三大特色，即藉由每季更新投資組合的方式，解決市場波動大的疑慮。根據投資建議，可以每一季轉換庫存單位數，隨時持有熱門基金，讓投資選擇更靈活。每季將推薦3檔基金，依據建議可做好資產配置，及時參與市場的輪動，不再需要擔心該買甚麼基金產品。

今年市場變化震盪加劇，投資理財應運用簡單的方式進行。富蘭克林華美投信建議，除可逢低單筆加碼持續看好的全球市場外，包括科技、醫療、A股與特別股等，也可利用動態定期定額的投資方式，做中長期投資組合布局。

(工商 )