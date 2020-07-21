機捷通車三年半，跨越北北桃的機捷沿線房價呈現「桃園漲、新北跌」，沿線房價漲勢最強的四站，全數位於桃園青埔特區內及其以南的捷運站，又以A18高鐵桃園站漲幅達18.7%最高，機捷沿線房價1字頭已漸成絕響。

根據台灣房屋調查，今年和2017年時通車時相較，機捷沿線17個房市交易的主要捷運站中，有七個上漲，十個下跌，除了A18站鐵高鐵桃園站漲幅達18.7%外，預計2021年通車的A22老街溪站漲幅16.2%、屬於高鐵特區的A17領航站漲幅14%，均相當可觀，目前的末端站A21環北站，漲幅亦達8.5%。

機捷沿線跨越台北市、新北市及桃園市，房價最高的台北車站約每坪69.7萬，一路向南遞減，新北蛋黃區三站A2三重站、A3新北產業園區、A4新莊副都心站房價多有明顯修正，平均已不到4字頭，屬於蛋白區的A8長庚醫院站、A9林口站約逼近3字頭。機捷沿線目前也僅有A15大園站、A16橫山站、A20興南站房價仍屬1字頭。

值得注意的是，過去因餘屋過剩而房價崩跌的青埔，A18高鐵桃園站在房屋去化加速、各項商業設施逐步營運下，今年已漲至每坪29.9萬元，平均房價已超車林口新市鎮二站。

台灣房團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園房價較雙北低，重大建設、就業機會成長強勁下，沿線各站大小建商紛紛搶進。

其中，A18高鐵桃園站房價由通車時每坪25.2萬，漲至29.9萬，近期包括IKEA旗艦店、國泰置地廣場都將陸續開幕，帶動區域商業及娛樂再進化，吸引買盤進駐，而鄰站的A17領航站以書法公園、流行音樂廣場等建設為主軸、明星學區大園國際高中加持，房價更從20.7萬走強升至23.6萬，漲幅也逾一成。

江怡慧表示，桃園目前仍屬交通、建設及人口成長黃金期，機捷沿線發展不一，依照「房價跟著建設走」的定律，未來發展值得期待。

(工商 )