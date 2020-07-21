（Sony21日發表BRAVIA系列日本製85吋8K電視搶市。圖／沈美幸）

Sony瞄準台灣55吋以上大尺寸液晶電視躍升為市場主流，21日一口氣發表日本製85吋8K電視及55～85吋BRAVIA系列大尺寸4K電視搶市，其中8K電視預計23日先在Sony兩家直營店陳列銷售，售價為49.99萬元，鎖定金字塔頂端消費族群，對陣勁敵韓國LG及三星的8K電視。

台灣索尼指出，Sony今日發表日本製BRAVIA系列85吋Z8H 8K HDR液晶電視，採強大的影像處理器「超極真影像處理器X1旗艦版」，針對不同畫面主體強化細節。針對8K面板傳輸率及亮度較低的狀況，Z8H採Full Array全陣列LED背光及區域控光技術，搭配8K進階版高光感精準備光技術進一步增強階調豐富的對比度，展現精準的明暗層次。電視兩側邊框加設最近的震動式「超能邊光揚聲器」，可驅動音效放送且更符合畫面的發聲位置。

台灣索尼表示，Sony最新推出的4K及OLED電視機行全面支援安卓作業系統的智慧影音平台外，也獲蘋果認證，使用IOS作業系統iPhone手機或iPAD平板，也透過Apple AirPlay 2，直接將iPhone手機、iPAD平板或MacBook電腦影像，投放在Sony今年新推出的電視機種上。消費者如果是去年Sony的BRAVIA系列電視，也可以進行軟體更新。

台灣索尼總經理千葉雄三指出，今年上半年台灣整體液晶電視銷售未受疫情影響，年成長5％，Sony上半年電視年增幅約5％，其中55吋以上大尺寸電視是市場主流，佔台灣整體電視市場整體銷售比重逾八成，Sony55吋以上大尺寸電視銷售比重也超過八成。

千葉雄三指出，Sony因應4K佔台灣電視市場比重超過五成趨勢，今年電視銷售以4K及OLED電視為主。Sony去年OLED銷售量成長五成，目前OLED機型佔Sony電視佔銷售比重約15％～18％。今年75吋及85吋OLED電視銷售台數及金額預估均比去年成長一倍以上。其中今年55吋整體電視銷售量電視銷售目標是年成長三成；65吋整體電視全年銷售量目標年成長五成。

千葉雄三坦言，8K電視因內容還不多，產品系列也不多，佔整體市場比重還不到1％，但因應部分消費者想要有8K電視，Sony這次推出85吋8K大尺寸電視。

千葉雄三表示，今年Sony整體銷售金額市佔率從去年22％提高至24％，穩坐台灣液晶電視市場龍頭。

(工商 )