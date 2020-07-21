隨著美股那指大漲激勵，台股21日呈現開高衝高格局，盤中一路震盪上揚，終場台股突破區間走出波段新高位置，成交金額放大至2,237億。台積電強勢領漲台股，目前在台幣熱錢持續湧入下，短線台股續以震盪偏多格局看待。資深證期分析師李全順指出，美股那斯達克指數20日收盤大漲263點漲幅2.51％，繼5天前創高10,824長黑收盤後，美國科技股因財報亮眼的預期，FANNG尖牙股紛紛大漲，蘋果大漲2.11％，亞馬遜噴漲7.93％，谷歌也大漲3.31％，帶動那指開高走高，吞噬前長黑棒。

李全順分析，台股21日電子股多頭氣勢如虹，台積電在持續擴大資本支出，以維持產能的利多加持下，噴漲4.64％，一舉站上380元關卡，收在383元，市值放大到9.9兆元，也帶動台股指數大漲223點。

此外，聯發科大漲5.99％，大立光也上漲2％，李全順認為，牛津大學新冠肺炎疫苗研發已入三期臨床試驗，市場對疫情控制充滿樂觀氣氛，也讓亞股表現一片紅通通。

外資現貨買超126億元，期貨淨多單略減至28,776口。自營商選擇權淨部位，目前以賣賣權為主要布局。

近月選擇權籌碼呈現中性格局，賣權OI大於買權OI差距為9,000餘口，買權OI往上履約價作翻移退守。周選方面，賣權OI增量積極大增，目前多方呈現往上表態。

群益期貨指出，外資現貨連續買超，自營商期權呈現偏多，周選出現偏多態勢，整體籌碼面為偏多格局。技術面台股突破整理區，目前在多方缺口支撐不破下，短線台股可偏多持續操作。

(工商 )