新北市三重警分局女警花花（化名），在警校受訓時與一名男警交往，花花結訓後到中興橋派出所服務，此時同所女警萱萱（化名）發現花花男友竟是自己前男友，頓時醋勁大發，聯合其他警員刁難花花，還要同所林姓男友調閱監視器，觀看花花與其他男性友人散步畫面，花花被逼調離原職，三重警分局調查後則懲處林男與萱萱。

據悉，花花長相甜美精緻，個性活潑可愛，擁有眾多追求者，而她在受訓期間認識一名男警，雙方開始交往，花花結訓後到中興橋派出所服務，同所的學姊萱萱發覺花花男友竟是自己的舊愛，頓時怒不可遏，認為「我得不到的妳也別想要」，開始聯合其他警員刁難學妹。

萱萱多次在排班和勤務上刁難花花，去年4月發現花花與男性友人在附近餐廳聊天，竟要林姓男友調閱監視器，觀看2人散步的畫面，更以此散播流言，花花不堪其擾，向單位主管反應卻被勸說「以和為貴」，她最終向分局投訴，自己也寫報告調離原職。

三重警分局調查後，確認林男和萱萱因好奇心，利用所內設備私調路口監視器，已違反《新北市警察局治安監視錄影系統設置管理要點》，懲處2人各申誡1支，並強調花花是依個人意願寫報告，自願請調他所服務。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)