總統蔡英文21日出席台船基隆廠「新海研一號交船典禮」，在門口卻有超過百名基隆廠員工在廠外拉起白布條抗議。（吳康瑋攝）

總統蔡英文21日出席台船基隆廠「新海研一號交船典禮」，在門口卻有超過百名基隆廠員工在廠外拉起白布條抗議指出，台船4年多虧損達120億，要求管理方下台，警方不敢輕忽，拉起防鞋網，避免有人朝總統車隊扔擲物品，警方出動逾200名警力護衛車隊盡快通過。

台船的百名員工在蔡總統的座車抵達前高呼口號後，就被大批警力包圍起來，直到總統車隊準備要離去時，不少員工突圍出來，想對總統表達訴求，但員警把員工堵在門口，並架起防鞋網避免有人丟擲出隨身物品；基隆市警局長林炎田到場坐鎮指揮，從台船門口一路延伸到和一路活動中心前方的道路兩側都布滿警力，避免出現過激舉動。

台船基隆廠企業工會理事長藍許清表示，台船不受中央監督，權力集中在公司幾名高層手裡，若沒受到監督，公司的問題只會繼續惡化、沉淪，他說，這次向總統抗爭的主要為，公司高層官商勾結、包庇廠商的部分，而目前已經透過管道遞交陳情書給總統，若不被重視，將擴大到總統府抗爭表達訴求。

對此，鄭文隆指出，全世界造船產業都很低迷，希望大家可以體諒，他不希望造成員工失業，公司一定會想辦法好好撐過這2年，也會生產的項目移轉到較具競爭力的部分，有一些業務會調整，項目也會變動，但希望員工可以支持管理方的配套措施，他強調，員工的工作權不需要擔心，有團協的保障，公司不會去更動，但業務的調整，公司有公司的考量，他希望員工共體時艱。

(中時 )