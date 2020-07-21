不斷更新》下班小心雷雨彈！高屏大雷雨即時訊息、6縣市大雨特報 17:022020/07/21 中時新聞網 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 氣象局下午針對中南部6縣市發布大雨特報。（摘自中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄、屏東發布大雷雨即時訊息。（中央氣象局） (更新1800)氣象局針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時30分止。 中央氣象局今日下午表示，受到午後對流發展旺盛，易有短時強降，針對南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄市以及屏東縣等6縣市發布大雨特報，請注意雷擊、強陣風。 (中時新聞網) #6縣市 #發布 #大雨特報 #高屏 #雨彈 也許您會感興趣 推薦閱讀 WTO代表 羅昌發接任 張小月派駐奧地利 04:102020/07/17 財經要聞 巴菲特也中 推特史上最大遇駭 04:102020/07/17 全球財經 雨彈來襲！新北、宜花等6縣市大雨特報 14:532020/07/17 生活 安聯人壽攜手清大打造「AI健康指數」 新竹市為全台最健康縣市 23:302020/07/17 財經 華為5G手機 Q1奪全球冠軍 04:102020/07/18 全球財經 MLB》洋基家暴投手不玩了？發布疑似引退宣言 11:302020/07/18 體育 不斷更新》台北飆39度高溫！花蓮升級豪雨特報、14縣市大雨特報 13:542020/07/19 生活 雨彈炸不停 三峽大壩水位續升 04:102020/07/20 焦點新聞 不斷更新》全台雨彈狂炸！新北3縣市豪雨特報、新店一級淹水警戒 14:392020/07/20 生活 疫情再起 全球經濟恐W型復甦 04:102020/07/21 全球財經 生活熱門新聞 藝FUN券中獎卻無法驗證 文化部回應了 - 生活 客庄旅遊券明早9點開放登記！800元怎麼花Q＆A看這裡 - 生活 冷氣開26度錯了？網友答案超意外：睡前這溫度最棒 - 生活 藝FUN券中獎號碼曝光 網驚：7數字背後含義神準 - 生活 藝FUN券尾數「1、2、6」超衰 網：抽法像在亂搞 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。