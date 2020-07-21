高雄、屏東發布大雷雨即時訊息。（中央氣象局）
高雄、屏東發布大雷雨即時訊息。（中央氣象局）

(更新1800)氣象局針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時30分止。

中央氣象局今日下午表示，受到午後對流發展旺盛，易有短時強降，針對南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄市以及屏東縣等6縣市發布大雨特報，請注意雷擊、強陣風。

(中時新聞網)

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