被救出的外包工人已無生命跡象，消防人員以心肺復甦術搶救。（洪榮志攝）

單槍匹馬下坑救人的台南市消防局和緯分隊隊員蔡承翰。（洪榮志攝）

(1800更新內容)台南市政府水利局所轄安平水資源回收中心驚傳工安意外！2名外包工人21日下午在地下汙水管線作業時，疑因在立坑內吸入過多硫化氫昏迷失去聯絡。消防局獲報後，先以正壓排煙機送風後，再派遣藝高人膽大的和緯分隊隊員蔡承翰下坑救人，13分鐘即將2人分別吊起，但已經沒有生命跡象，經送醫急救仍告不治。

消防局表示，下午3點26分左右獲報安平區健康路三段水資源回收中心，有2名外包員工在地下汙水管線作業時失聯後，立即派遣8車15人前往救援。消防人員抵達現場，從地面目測在地下管線內約10公尺處，有1名員工趴在水面上，但因立坑內的硫化氫氣體濃度超標，先以正壓排煙機送風後，再派蔡承翰下坑救人。

蔡員表示，下坑後，他發現2名工人倒臥在只容1人、水深及膝的汙水中，並且疊在一起，均已無生命跡象後，下午4點16分先將47歲的徐姓工人吊起後，5分鐘後再將22歲的林姓工人吊起。隨後，交由地面上的消防人員對2工人進行心肺復甦術後，分別送往永康奇美、成大醫院急救，但仍告不治。

據報案的徐姓工人說，他與徐姓、林姓同事，約下午1點30分到場作業時，因汙水太多，一直等到3點多水退去後，林男先進入清理，由於沒有出來，徐男見狀急著下坑救人，不料進去後也沒有出來，他與司機趕緊打電話報案。

消防局指出，致命的硫化氫氣體，一向是密閉空間的「隱形殺手」，連經驗最豐富的消防員都會怕，一開始聞到只覺得很臭，等嗅覺麻痺後，吸入過量硫化氫就會致命。

據了解，水利局所屬的安平水資源回收中心，處理量約12萬噸汙水，為台南市處理量最大的回收中心，現階段回收水除提供廠區內池槽清洗、軸封冷卻水外，同時也供應安平港區清洗船體使用，還提供各需水單位、民眾灑水防止揚塵及洗滌之用，像建築工地灑水、街道清洗等。

(中時 )