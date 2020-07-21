記憶體封測廠力成（6239）今（21）日召開線上法說會，展望第三季營運，總經理洪嘉鍮表示，受新冠肺炎疫情及貿易戰影響，保守預期第三季營收將高檔略降，但幅度將不大、仍可維持年成長，對全年營收成長仍相當樂觀，預期應可達成年初設定目標。

展望第三季市場概況，洪嘉鍮指出，新冠肺炎全球疫情持續延燒、影響揮之不去，加上美中貿易戰等經貿衝突局勢加劇，目前全球經濟復甦比預期慢，市場需求能見度不高、終端產品整體需求不佳，且預期將有庫存調整情況。

其中，在家上班需求帶動PC及周邊、通訊等相關終端產品需求樂觀，電視及遊戲機等消費性需求強勁。但智慧型手機除5G以外需求疲弱，車用相關需求雖見回溫、但整體需求仍疲，伺服器及數據中心產能擴充亦見趨緩。

對於力成第三季營運展望，洪嘉鍮表示，由於整體市況變化仍大、仍需較保守看待，但目前客戶訂單狀況還不錯，預期可在8、9月逐步回溫，第三季若無意外整體狀況仍佳、預期僅將小幅修正，第四季展望還算樂觀，全年達成年初設定成長目標應無問題。

洪嘉鍮表示，DRAM中的行動型及利基型DRAM需求疲弱，但預期在5G及蘋果等新產品推出後，可望帶動第四季及明年相關需求。而標準型DRAM持續滿載、產出穩定，繪圖型DRAM需求強勁，可望填補行動型及利基型DRAM疲弱缺口。

Flash方面，由於客戶今年投資較保守，聚焦製程改善優化及微縮，雖然單機搭載容量及複雜性提升，但SSD元件封測及智慧型手機用eMMC/eMCP需求疲弱，洪嘉鍮預期第三季表現將不如首季及第二季強勁，但仍可維持一定表現。

系統封裝及模組方面，用於PC、NB、平板及工業電腦的客戶端固態硬碟（SSD）需求仍樂觀，但數據中心、雲端及企業用SSD需求疲弱，庫存調整將使生產組合出現變化。至於邏輯方面，無論傳統及高階封裝需求均健康，將持續開發新興科技運用及封裝製程。

力成財務長暨發言人曾炫章表示，第二季折舊34億元、資本支出45億元，預期今年折舊及資本支出預期均將較去年增加。目前資本支出主要用於先進封裝約25％、測試25％、研發約15％。

產線稼動率方面，洪嘉鍮指出，力成第二季封裝80％、測試70％、SMT約80～85％，目前預期第三季封裝75％、測試70～75％、SMT約80～85％。對於是否考慮在美國和印度設廠，董事長蔡篤恭指出，主要客戶晶圓廠位於日本、台灣、新加坡，故目前無此規畫。

針對面板級扇出型封裝（FOPLP）目前生產狀況，蔡篤恭表示，力成自去年便已開始小量生產，後續將在11A廠持續進行。而預定量產的竹科三廠預計年底完成，明年中會蓋好無塵室、機器設備下半年進駐，預計2022年初將大量放量。

(時報資訊)